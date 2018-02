Drie gewonden na kettingbotsing 20 februari 2018

Bij een kettingbotsing met zeven voertuigen op de A19 in Menen zijn gisterochtend drie automobilisten gewond geraakt. Een Jaguar ging rond 6 uur aan het slippen, knalde tegen de aarden middenberm en raakte de aanhangwagen van een vrachtwagen. De andere wagens reden op de tollende of stilstaande voertuigen in, waardoor de snelweg bezaaid lag met brokstukken. Dat zorgde voor een uur file. Pas na twee uur was de snelweg richting Kortrijk opnieuw volledig vrij. (LSI)