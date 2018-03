Drie gevangenen naar ziekenhuis na overdosis 05 maart 2018

00u00 0

In de hulpgevangenis van Leuven zijn gisteravond rond halfzes drie gedetineerden met een overdosis naar het ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk namen ze vloeibare xtc in. Zo'n tien andere gedetineerden werden intern gecontroleerd door de medische dienst van de hulpgevangenis. De Leuvense politie bleef stand-by om de medische toestand van alle gevangenen op te volgen. Het medisch interventieplan werd afgekondigd. Het is nog onduidelijk hoe de gevangenen aan de verboden middelen zijn geraakt. Vermoedelijk hebben ze de drugs ingenomen tijdens een gemeenschappelijk moment - wellicht het avondmaal. (ADPW)