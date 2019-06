Exclusief voor abonnees Drie Europese postjes, drie Belgische liberalen kandidaat 24 juni 2019

00u00 0

Didier Reynders is in de running om secretaris-generaal te worden bij de Raad van Europa, maar binnen de EU is momenteel ook druk overleg aan de gang over de verdeling van enkele andere topjobs. De benoeming van Reynders staat daar volledig los van. Zo moet Europa op zoek naar een opvolger voor Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Tegelijk moeten de jobs worden ingevuld van die van Europees president (opvolger van Donald Tusk), de parlementsvoorzitter en de Europese buitenlandminister. Traditioneel worden die verdeeld onder de drie grote politieke families. Op dat niveau lopen nog twee andere Belgische liberalen rond met ambities. Premier Charles Michel (MR) wordt genoemd als outsider om de nieuwe Europese president te worden, Open Vld'er Guy Verhofstadt hoopt op de job van parlementsvoorzitter. Zeker voor Verhofstadt lijken de kansen erg beperkt. Donderdag raakten de staatshoofden en regeringsleiders er niet uit bij een eerste onderhandelingsronde. Volgende week maandag volgt er een nieuwe poging. (RW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis