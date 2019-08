Exclusief voor abonnees Drie Edchup-flessen brengen 3.600 euro op voor goede doel 17 augustus 2019

Drie Edchup-flessen hebben bij veilinghuis Christie's 3.600 euro opgebracht voor het goede doel. De Schotse zanger én ketchup-freak Sheeran (28) maakte samen met Heinz een eigen 'limited edition'-fles, de 'Edchup'. In totaal werden er 150 flessen 'Edchup' gemaakt. Daarop is Sheerans tatoeage van de reguliere ketchupfles afgebeeld, en de flessen zijn verpakt in een luxe bewaardoos.

