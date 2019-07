Exclusief voor abonnees Drie dronken Polen en een ex-minister uit zee gered Redders oefenen 03 juli 2019

Enkele dronken Polen besluiten na een nachtje stappen om met een motorbootje op zee te gaan en slaan plots overboord. Dat was het scenario van een grootschalige reddingsoefening in Oostende gistermorgen, ingericht door West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Voormalig minister van Defensie Sander Loones (N-VA) speelde één van de dronken Polen en liet zich uit zee 'winchen' door de reddingshelikopter NH90 Caiman van de Koksijdse luchtmachtbasis. Eerder hadden de strandredders twee drenkelingen uit het water gevist met hun sloep. De vierde dronken Pool werd door de scheepvaartpolitie aan boord getrokken. Brandweer en politie bemanden hun commando op de zeedijk. "Alle disciplines van de hulpverlening waren betrokken. Dergelijke oefeningen kosten handenvol geld, maar zijn noodzakelijk om de communicatie tussen de diensten te optimaliseren. Het gaat hier om mensenlevens. Daar staat geen prijs op", reageert Decaluwé. En die dronken Polen, niet wat overdreven? "Welnee, een scenario met dronken mensen die de taal niet spreken, is best reëel en daarop moeten we oefenen", voegt Decaluwé toe. "De eerst gevonden drenkeling sloeg wartaal uit, waardoor het toch enige tijd duurde vooraleer we wisten hoeveel mensen er in het water lagen. We moeten hierop inspelen en kunnen in de toekomst misschien beter met fiches werken, waarop mensen een aantal kunnen aanduiden", leerde hoofdredder Jonathan De Vos. (BBO)

