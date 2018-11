Drie dokters naar assisen voor euthanasie op vrouw van 38 23 november 2018

Drie Oost-Vlaamse artsen moeten zich volgend jaar verantwoorden voor het Gentse hof van assisen voor de toepassing van euthanasie op een 38-jarige patiënte. Volgens de familie van de vrouw was er geen sprake van een ongeneeslijke psychische aandoening en mocht de vrouw nooit het fatale infuus gekregen hebben. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt nu dat er voldoende aanwijzingen zijn die hun stelling kunnen onderbouwen, waardoor er voor het eerst in ons land een assisenproces rond euthanasie komt. De artsen worden beschuldigd van vergiftiging, maar ze blijven erbij dat ze de wettelijke voorschriften volgden. "Ik sta recht in mijn schoenen en sta nog altijd achter de diagnose", zegt huisarts Joris V.H., die de dodelijke procedure uitvoerde. (KSN/DJG)

