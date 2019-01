Drie doden bij schietpartij in Amerikaanse bowlingzaal 07 januari 2019

Een schietpartij in een bowlingzaal in de Verenigde Staten heeft vrijdagavond drie mensen het leven gekost. De feiten speelden zich af in het kuststadje Torrance, zo'n dertig kilometer ten zuidoosten van Los Angeles. Volgens getuigen ontstond er rond middernacht een vechtpartij, waarna een betrokkene het vuur opende. Daarbij werden drie mannen van in de twintig gedood en vielen er ook vier gewonden. De dader is nog spoorloos. In maart 2015 stierf er op de parking van dezelfde zaak al een 27-jarige vrouw nadat een ruzie op een schietpartij was uitgedraaid.