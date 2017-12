Drie doden bij lawines in Zwitserse Alpen 00u00 0

In de Zwitserse Alpen zijn de afgelopen dagen drie mensen omgekomen door lawines. In het kanton Wallis - ook populair bij Belgen - kwam een 29-jarige Zwitserse om het leven. Ze was met twee anderen een bergtocht gaan maken toen het gezelschap op 2.900 meter hoogte, in de buurt van Saint-Luc, verrast werd door een schuivende sneeuwmassa. Een van hen kon zich bevrijden en belde om hulp, waarop ze werden gered. De vrouw overleed een dag later echter in het ziekenhuis. In dezelfde deelstaat kwam een man om het leven die aan het skiën was op de Hofathorn. De 39-jarige Zwitser werd bedolven onder een laag sneeuw. Op de berg Glattwang in het oosten van Zwitserland verongelukte een 31-jarige Fransman. Volgens experts verhoogt de combinatie van veel sneeuw en zachte temperaturen het risico op lawines. De ondergrond is daardoor niet stabiel, wat ervoor zorgt dat de sneeuwmassa makkelijker gaat schuiven.

