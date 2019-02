Drie dode drugsmengers kwamen allemaal uit Nederland 01 februari 2019

De drie dodelijke slachtoffers die aangetroffen werden in een drugslabo in het Limburgse Eksel, zijn allemaal Nederlanders. Dat heeft het parket bevestigd. Het drietal is vrijwel zeker omgekomen door giftige dampen. De politie trof de lijken dinsdag aan, na een tip uit het 30 kilometer noordelijker gelegen Eindhoven. Er werden geen uiterlijke sporen van geweld gevonden. Agenten alarmeerden de brandweer door een chemische geur in het productiecentrum van de drugs.