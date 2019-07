Drie dagen premier en al eerste rel: vader van Boris Johnson “lost conflict op” op Iraanse staats-tv Guy Van Vlierden

27 juli 2019

00u00 0 De Krant Boris Johnson is nog maar drie dagen premier en de eerste rel is al een feit. Die werd dan nog niet eens veroorzaakt door hemzelf, maar door zijn al even kleurrijke pa. Stanley Johnson (77) was drie jaar geleden nog een fervente campaigner tégen de brexit en mengt zich nu ook in het conflict met Iran.

Niemand lijkt meer op Boris Johnson dan zijn vader - qua uiterlijk dan toch. Tot wanhoop van de zoon wordt Stanley zelfs geregeld met hem verward. "Bloody hell", tiert Boris dan. "Hij is godverdomme twintig jaar ouder dan ik. Zien ze dat niet?" Vader Stanley zat ook in de politiek voor de Conservatieve partij. Maar daar houden de gelijkenissen verreweg op.

Terwijl Boris aan zijn loopbaan begon als journalist voor de rechtse 'Daily Telegraph' en daar met eurokritische stukken aan de afbraak van het Britse EU-lidmaatschap begon, schreef Stanley in de linkse 'Guardian' over de nood om het milieu te beschermen. Hij was ook één van Londens eerste hoge ambtenaren bij de Europese Commissie en hoewel hij ondertussen vrede heeft genomen met de brexit, bezorgt het nakende vertrek hem naar eigen zeggen nog wel spijt. Twee jaar geleden schreef hij trouwens een roman waarin de brexit opgevoerd wordt als een Russisch complot.

Vrouwen in boerka's

Dat zijn zoon steeds hoger opklom in de politiek, heeft Stanley nooit belet zijn mening te uiten. En hoewel hij dat de laatste tijd steeds vaker ter verdediging van Boris deed, bracht hij hem toch al geregeld in verlegenheid. "Als de Ieren mekaar willen afschieten, doen ze dat toch", zei Stanley over de moeizame pogingen om Noord-Ierland niet opnieuw tot een kruitvat te herscheppen na de brexit. En toen Boris vrouwen in boerka's gelijkstelde met bankovervallers, verkondigde hij dat hij nog te mild was geweest.

Deze week zwoer Stanley nog dat hij zijn zoon niet langer voor de voeten zal lopen nu die het hoogste ambt heeft bereikt. "Ik hou me wel gedeisd", zo klonk het in een interview met het Britse ITV. Maar diezelfde dag nog zond de Iraanse staatstelevisie óók een interview met hem uit, waarin Stanley ervoor pleitte om de olietankers die de beide landen van mekaar in beslag genomen hebben simpelweg te ruilen. "Dan is het conflict van de baan. Easy peasy", lachte hij. Om daar nog aan toe voegen dat "een goede verstandhouding met Iran veel betekent" voor zijn zoon.

De pot verwijt de ketel...

Die bemoeienis met één van de heikelste thema's die Boris op de plank heeft liggen, was des te pijnlijker door het medium waar ze verscheen. Want in het Lagerhuis had Boris oppositieleider Jeremy Corbyn enkele uren eerder nog de mantel uitgeveegd omdat die geregeld interviews toestaat aan hetzelfde 'Press TV'. "Daarmee schaart hij zich aan de kant van het Iraanse regime", zo klonk het verwijtend, "in plaats van onze Amerikaanse vrienden te steunen."