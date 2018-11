Drie concurrerende radio-dj's in één film 23 november 2018

Peter Van de Veire (MNM), Sam De Bruyn (Qmusic) en Linde Merckpoel (Studio Brussel) horen we elke ochtend op de radio, maar vanaf 12 december ook samen in de bioscoop. De radio-dj's verlenen hun stem aan de nieuwe animatiefilm 'Ralph Breaks The Internet' van Disney. Daarin duiken hoofdpersonages Ralph (stem van Stijn Cole) en Vanellope (Britt Van Der Borght) de wondere wereld van het internet in, op zoek naar een ontbrekend onderdeel om Sugar Rush te redden. Onderweg komen ze allerlei hindernissen tegen. Van pop-upadvertenties tot risicovolle online veilingen. Ook Laura Tesoro, Stan Van Samang en Tatyana Beloy zijn te horen in deze prent. (CD)

