Drie collega's liften naar halve finale

Van teambuilding gesproken. Drie collega's van een Gents bedrijfje in videomarketing zijn gisteren vertrokken naar Sint-Petersburg om er dinsdag de halve finale tegen Frankrijk te volgen. Alleen: ze moeten de 2.500 kilometer liftend afleggen. Thomas (29), Elisabeth (26) en Vincent (28) zien de promostunt van hun werkgever wel zitten. "Bij onze job komt veel probleemoplossend denken te pas. En we hebben Vincent mee, een echte 'salesman' die de chauffeurs zal kunnen overtuigen", maakt Thomas zich sterk. Tijdens hun trip zullen de drie ook dagelijks video's maken over hun tocht en gps-trackers zorgen ervoor dat je hun vorderingen live kan volgen op traveltorussia.be. Gisteravond waren de drie al in Eindhoven. (DJG)

