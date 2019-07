Exclusief voor abonnees Drie broers in cel voor internationale drugshandel 17 juli 2019

Drie broers van een Kortrijkse familie zitten in de cel op verdenking van jarenlange internationale drugshandel. Eén van hen, Ayoub O. (23), kon geklist worden in Molenbeek bij een deal met 26 kilogram cocaïne ter waarde van 1,3 miljoen euro. De twee anderen, Khalid (39) en Daoud (34), konden in Frankrijk en Spanje opgepakt worden. Al sinds 2014 beten de speurders zich in het dossier van de broers O. vast. Toen al was er info dat ze zich bezighielden met de handel van hasj en cocaïne tussen Marokko, Spanje, Frankrijk, Nederland, België en de rest van Europa. Ze gebruikten daarvoor onder meer de haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem. (VHS/LSI)