Exclusief voor abonnees Drie broers beslechten vete met messen 02 september 2019

00u00 0

In een woning in het Antwerpse district Wilrijk hebben drie broers gistermiddag een familievete uitgevochten - en dat mag letterlijk genomen worden. Een buurman die was opgeschrikt door het tumult en een kijkje ging nemen, zag een bebloede man in de hal liggen. Hij belde onmiddellijk de politie. Blijkt dat de mannen - twee dertigers en een twintiger - elkaar met messen te lijf gegaan waren. Twee van de drie broers werden aangetroffen in het huis. Ze hadden niet alleen steek-, maar ook brandwonden en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De derde was weggevlucht met een auto, maar kon even later gearresteerd worden. Ook hij was gewond.

