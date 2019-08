Exclusief voor abonnees Drie Belgische speleologen gered uit Spaanse grotten 03 augustus 2019

00u00 0

Drie ervaren Belgische speleologen tussen 30 en 40 jaar zijn gisterochtend gered uit een grottencomplex in Cantabrië, in het noorden van Spanje. Het drietal was verdwaald in de ondergrondse gangen van de Mortillano, een grottencomplex dat zeer geliefd is bij speleologen, maar ook berucht is door de hoge moeilijkheidsgraad. Het is het grootste complex van Spanje en strekt zich uit over een afstand van 140 kilometer. De ondergrondse gangen hebben een hoogteverschil van liefst 950 meter. De drie Belgen waren afgedaald via de Rubicera-grot - één van de twintig ingangen van het complex - om een ondergronds traject af te leggen. Toen ze twaalf uur na het afgesproken uur nog steeds niet terug op de verzamelplaats waren, sloegen collega-speleologen alarm. De Civiele Bescherming had bijna een hele nacht nodig om het drietal te lokaliseren. De Belgen hadden de nodige technieken wel onder de knie, maar verklaarden dat ze "gedesoriënteerd geraakt waren". (IBO)

