Drie Belgische hockeyteams in Europa 17 april 2019

Op het terrein van Oranje-Rood in Eindhoven gaat vandaag de eindronde van de Euro Hockey League van start. Met Watducks, Dragons en Léopold staan drie Belgische clubs in de achtste finales. Dragons speelt vandaag tegen het Ierse Three Rock Rovers en Watducks treft het Engelse Surbiton. Morgen neemt Léopold het op tegen het Spaanse Real Club de Polo. De kwartfinales worden zaterdag afgewerkt en daarin kan het tot een clash tussen Watducks en Dragons komen

