Drie Belgen in kwalificaties Auckland 04 januari 2020

00u00 0

Vannacht begint in het Nieuw-Zeelandse Auckland het WTA-seizoen. Drie Belgische dames proberen zich te plaatsen voor de hoofdtabel van de ASB Classic waar Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 71) al hun plek hebben. Greet Minnen (WTA 110) is het zesde reekshoofd en begint tegen Lara Arruabarrena (WTA 155), Ysaline Bonaventure (WTA 117) is reekshoofd acht en opent tegen Irina Bara (WTA 161) terwijl Yanina Wickmayer (WTA 152) het opneemt tegen het vijfde reekshoofd Nao Hibino (WTA 106). (FDW)

