Drie Belgen aangereden na discussie over 10 euro CMG

17 september 2019

05u00 0 De Krant Gebroken knieën, een gebroken been en scheenbeen, kneuzingen over het hele lichaam: voor drie Belgen liep een autocross net over de Nederlandse grens afgelopen weekend dramatisch af. Ze werden samen met nog vijf andere toeschouwers bewust aangereden door een twintiger. Reden: hij eiste 10 euro terug van de organisatie.

Het had een crossdag als alle andere moeten worden, maar in de Nederlandse gemeente Leende liep een race zondagnamiddag dramatisch af. Na de eerste van drie geplande ritten riep de organisatie van de Kempen Cross alle coureurs bijeen om te melden dat de derde rit zou worden geannuleerd. "Door de droogte hing er te veel stof op het circuit en de naastgelegen snelweg", zegt Bjorn Verschueren uit Hoogstraten, die zelf ook deelnam. "Dat kon gevaarlijke situaties veroorzaken, dus alle coureurs gingen akkoord."

Na de tweede rit volgden echter een discussie en een vechtpartij met de 21-jarige Nederlander P.M. Hij eiste plots 10 van zijn 35 euro inschrijvingsgeld terug. P.M. stormde naar de frietbarak en viel de vrouw van organisator Patrick M. uit Dessel aan. Andere coureurs kwamen tussen, waarop P.M. zijn auto nam en inreed op een groep toeschouwers. "Hij reed op een meter van mij een hoop mensen aan", zegt Verschueren. "Ik zag hen door de lucht vliegen."

Verschueren diende samen met enkele vrijwilligers de eerste zorg toe, maar de tol is zwaar. Vrijwilliger Marco P. (44), een Belg die net over de Nederlandse grens een garage heeft, brak zijn beide knieën en een scheenbeen. Ook John V. (33) uit Antwerpen en zijn zus Katrien V. (35) uit Maaseik raakten gewond. Katrien brak een been en werd gisteren geopereerd. Haar broer John mocht zondag het ziekenhuis verlaten, maar keerde gisteren noodgedwongen terug. "Hij werd onwel en kan moeilijk op zijn benen staan", zegt een familielid. "Hij heeft kneuzingen over zijn hele lichaam."

Niet meer toegelaten

P.M. (21) en diens 17-jarige vriendin, die zondag de schuld op zich wilde nemen, werden opgepakt. Zij zitten voorlopig vast op verdenking van poging tot doodslag of moord. Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende liet gisteren alvast weten dit soort crossen niet meer te willen toelaten. "De organisatie treft eigenlijk geen schuld, maar met dit soort incidenten willen wij niet meer worden geassocieerd", klonk het. (CMG)