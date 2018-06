Drie baby's verdronken voor Libische kust 30 juni 2018

00u00 0

Na een nieuwe schipbreuk op de Middellandse Zee zijn de lijkjes van drie baby's uit het water gehaald. Ook drie kinderen jonger dan 12 stierven, terwijl een honderdtal andere opvarenden nog vermist is. Volgens de reddingswerkers zonk de opblaasboot met motor voor de kust van Libië. Zestien mensen werden gered, allemaal jonge mannen. De boot was voor zonsopgang uitgevaren bij de Libische kuststad Garaboulli, 50 km ten oosten van Tripoli. Enkele uren later was er een explosie aan boord en vloog de motor in brand, waarop het schip water maakte en zonk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN