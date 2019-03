Drie auto's in beslag genomen tijdens controleactie 18 maart 2019

De politie van de zone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) heeft tijdens de nacht van zaterdag op zondag nog maar eens gecontroleerd op het misbruik van alcohol achter het stuur. Dat gebeurde langs de N36 in Roeselare maar ook in het centrum van de stad, ter hoogte van de Sint-Michielskerk. 194 bestuurders werden gecontroleerd. Zes van hen reden onder invloed. "En vijf voertuigen bleken niet in orde met de verzekering", zegt politiewoordvoerder Carl Vyncke. "Drie van die wagens werden in beslag genomen. We noteerden ook kleinere inbreuken, zoals een gebrekkig verlichting, drie mensen die hun veiligheidsgordel niet drogen en één iemand van wie het keuringsbewijs van de auto verlopen was." (VHS)

