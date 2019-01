Drie aspiranten van Aspire Academy? 03 januari 2019

Rekening houdend met de vrij comfortabele positie in de rangschikking, zal de transferbedrijvigheid negen kansen op de tien zeer beperkt blijven. Ondanks veel goede wil, is Pollet er niet in geslaagd een persoonlijke bijdrage van enige betekenis te leveren. Hetzelfde kan gezegd worden van Essende, al verdient de 20-jarige krediet. Blijft over als diepe spits: Toyokawa. Het zou dus kunnen dat de club voor die positie versterking zoekt. Of al gevonden heeft, want maanden geleden werd de komst, in januari, van drie aspiranten van de Aspire Academy aangekondigd. Van Crombrugge wil het seizoen aan de Kehrweg uitspelen. Schouterden hoopt wellicht elders meer aan bod te kunnen komen. Idem dito voor Lotiès , maar door de afwezigheid van Pouraliganji (Aziatisch landenkampioenschap met Iran tot begin februari) riskeert hij geblokkeerd te blijven. (AR)

