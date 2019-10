Drie ambtenaren speuren fulltime naar illegale Airbnb’s Lieve Van Bastelaere

Bron: Het Laatste Nieuws 1 De Krant Brussel is de toeristen niet beu, maar wél de wildgroei aan illegale Airbnb's. In het stadscentrum worden steeds vaker hele huizen en appartementsblokken opgekocht, enkel en alleen om er (stiekem) toeristen in onder te brengen. Er komen nu gerichte controles door een speciale 'Airbnb-cel'. En desnoods torenhoge boetes.

Brussel vindt het concept van Airbnb best wel sympathiek: je huurt het huis van een bewoner die even afwezig is, of een kamer terwijl de bewoner gewoon thuis is. Maar in de hoofdstad stellen ze vast dat Airbnb big business is geworden. Professionelen kopen hele huizen en appartementsblokken op om ze vervolgens via online verhuurplatformen als Airbnb, Booking.com of Expedia te verhuren. En dat zorgt voor de nodige overlast. Een toerist zet zijn vuilnis niet buiten op de dag van de ophaling, maar op de dag van vertrek. En als uitgelaten, soms dronken vakantiegangers 's nachts een feestje bouwen, kunnen de buren niet eens verhaal halen bij de eigenaar van het pand, want er woont niemand meer.

Schaarste

Bovendien zorgen illegale Airbnb-woningen ervoor dat er in het Brusselse stadscentrum steeds minder huurappartementen beschikbaar zijn. Die schaarste jaagt de huurprijzen de hoogte in. "Op Airbnb staan 2.200 aanbiedingen voor de stad Brussel. Daarvan dienen er liefst 1.600 (73%) enkel en alleen als toeristenlogies. Het gaat om hele huizen of appartementsblokken. De meeste zijn illegaal en niet in overeenstemming met de Brusselse ordonnantie op toeristenlogies", zegt Ans Persoons, de Brusselse schepen van Stedenbouw (sp.a). En dus komen er nu gerichte controles. "De dienst die stedenbouwkundige inbreuken sanctioneert, krijgt drie extra mensen die zich uitsluitend met illegale Airbnb's zullen bezighouden. Elk pand heeft immers een bestemming: bewoning, kantoor, toerisme... Als je die wijzigt zonder dat aan te vragen, is dat een stedenbouwkundige inbreuk. Na een klacht gaan de drie ambtenaren ter plaatse, desnoods samen met de politie. Stellen ze vast dat de bestemming gewijzigd is naar toerisme, kunnen er boetes volgen die héél hoog kunnen oplopen. Daarnaast kunnen we de eigenaars belasten omdat er sprake is van leegstand, want er is niemand gedomicilieerd." Op deze manier wil de stad Brussel duizend woningen opnieuw op de huurmarkt brengen tegen het einde van de legislatuur.

Verbod

Brussel is niet de enige Vlaamse stad die maatregelen neemt. Gent besliste al eerder dat (een deel van) je woning verhuren aan toeristen enkel nog mag als je er ook zelf woont. Ook Antwerpen - waar 1.500 tot 1.700 Airbnb-adressen zijn - kamt regelmatig de websites uit op zoek naar onregelmatigheden. "We willen vermijden dat we de weg op gaan van steden als Amsterdam, Parijs of Barcelona", besluit Persoons. "In Parijs worden 65.000 appartementen via Airbnb aangeboden. Mede daardoor is de gemiddelde prijs per vierkante meter er opgelopen tot meer dan 10.000 euro." In Barcelona stelde burgemeester Colau alvast paal en perk aan de wildgroei: ze voerde een verbod in op bijkomende Airbnb-flats.