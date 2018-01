Dresscode: Very Important Patser Première vol blingbling 23 januari 2018

Geen grijze pakken en deftige galajurken op de première van 'Patser', de derde film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Alle registers werden opengetroken op de rode loper - de dresscode was dan ook 'VIP' ofte 'Very Important Patser'. Beide regisseurs en acteurs Noureddine Farihi, Said Boumazoughe, Matteo Simoni en Nora Gharib schuwden de blingbling niet. Veel spektakel ook op het witte doek. "'Patser' is 125 minuten topentertainment", aldus onze recensenten. "Adil en Billal tonen nogmaals waarom Hollywood naar hen lonkt."

