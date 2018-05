Dreigingsniveau blijft op twee 30 mei 2018

Het dreigingsniveau in ons land blijft voorlopig op twee na de schietpartij in Luik. Dat laat het Crisiscentrum weten. Niveau twee betekent dat 'de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is'. "Het kan zijn dat als er meer informatie bekend raakt, het niveau nog wordt aangepast", zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. De Nationale Veiligheidsraad stelde op 22 januari het niveau bij naar twee, nadat ons land twee jaar lang in niveau 3 had geleefd - verhoogde waakzaamheid. Specifieke doelwitten krijgen sindsdien wel nog verhoogde beveiliging. De militairen verdwenen dus niet helemaal uit het straatbeeld: ambassades, treinstations en joodse buurten worden nog door hen bewaakt. (IVDE)

