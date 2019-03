Dreiging met aanslag in België "uit wraak voor moslimbroeders in Christchurch" BJM en SRB

18 maart 2019

05u00 0 De Krant De politie is op zoek naar een onbekende persoon die zaterdag gedreigd heeft met een aanslag in België. Hij verwees naar het drama in Christchurch, waar een extreemrechtse schutter 50 doden maakte in moskeeën, en zei dat hij handelde "uit wraak voor al zijn onschuldige moslimbroeders".

De dreigementen liepen zaterdag iets voor 14 uur binnen bij de veiligheidsdiensten. De afzender schreef in het Engels over een aanval met een automatisch wapen op een centraal station en er was een foto van Antwerpen-Centraal bijgevoegd. In het Arabisch stond er verder nog 'Allahoe akbar'. De afzender postte ook een screenshot van de Facebookpagina van Brenton Tarrant, de terrorist van Nieuw-Zeeland.

"Morgen op hetzelfde moment" zou zijn terreurdaad plaatsvinden. Het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse onderzocht de dreigementen. "Er is een evaluatie gebeurd en daarop is beslist het dreigingsniveau voor de Belgische internationale stations, zoals Brussel-Centraal en Antwerpen-Centraal, op niveau drie te houden", zegt Peter Mertens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. "Dat is het op een na hoogste niveau.”