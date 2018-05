Dreiging Iraanse sancties stuwt olieprijs 08 mei 2018

De olieprijs klom gisteren naar zijn hoogste niveau sinds eind 2014. Een vat Noordzeeolie wordt intussen weer voor meer dan 76 dollar verhandeld. Reden: Amerikaans president Trump beslist deze week of hij de nuclaire deal met Iran al dan niet in stand houdt. Onder zijn voorganger Obama hieven de VS en andere westerse landen in 2015 hun handelssancties tegen het land op, na de belofte dat Iran met zijn kernwapenprogramma zou stoppen. Trump denkt echter dat er intussen alweer aan kernwapens gewerkt wordt. Daarom zinspeelt hij al een tijd op hernieuwde sancties. Analisten denken dat de stijgende olieprijzen de president wel eens van zo'n beslissing zouden kunnen afhouden. Hoge prijzen aan de pomp kunnen de Republikeinen immers aangerekend worden in de aanloop naar de verkiezingen in het najaar.

