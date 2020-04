Exclusief voor abonnees Dreadlocks voor Witsel 08 april 2020

00u00 0

Opvallend beeld van Axel Witsel (31). Ook de Rode Duivel van Borussia Dortmund heeft zich in deze coronadagen een nieuw kapsel aangemeten. De dreadlocks doen wat terugdenken aan zijn haardracht in 2018, toen Witsel na een jaartje China naar Europa terugkeerde, al was zijn kapsel destijds een stuk verzorgder dan nu - dat krijg je als de professionele kapper geen optie is... Bij Dortmund zijn ze overigens een week geleden weer beginnen te trainen in kleinere groepjes. (LUVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis