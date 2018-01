Drazic, Ganvoula, Filipovic en Rherras blijven thuis 00u00 0

Om half vier vanochtend verzamelde de Mechelse spelersgroep voor het vertrek richting het Spaanse Lepe. Bij die 25 geen Drazic en Ganvoula, die terug naar Anderlecht mag. Beide spitsen kwamen afgelopen zomer pas naar Malinwa, maar konden niet overtuigen. Ook op Filipovic en Rherras wordt niet meer gerekend, zij blijven eveneens thuis. Aanvoerder De Witte revalideert in België. Beloften Wilms en Bosiers gaan wel mee, net als nieuwkomers Ouattara en Tainmont. Trova Boni, de derde nieuwkomer, sluit mogelijk later aan in Spanje. (DPB)