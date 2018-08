Dranouter serveert (urine)water, maar ook dát volstaat niet 04 augustus 2018

Dranouter Festival bestrijdt de loden hitte met water en... gerecupereerde urine. Iedereen kan gratis z'n dorst lessen aan de waterbar of vlak naast de toiletten. Die tweede locatie is niet toevallig gekozen, want daar filteren onderzoekers van de UGent urine. "Hiermee kunnen we wat pochen en tegelijkertijd tonen we de mogelijkheden aan van urine", zegt Giliam Agter van de UGent. "Per liter recupereren we een halve liter zuiver en vooral drinkbaar water waarvan iedereen kan proeven." Het resultaat is behoorlijk populair. Ook op de camping wordt afvalwater gerecupereerd en omgezet in zuiver water. Al die inspanningen volstonden echter niet voor enkele festivalgangers, die uitgeteld op de picknicktafels lagen.

HLN