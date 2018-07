Drankjeton van 2 euro voor 7 cent te koop op Bol.com WK-dorp zit met financiële kater 02 juli 2018

00u00 0

Het WK-dorp in Kortrijk zit met een financiële kater. Tijdens Engeland - België werd er voor 8.000 euro aan drank betaald met valse jetons, gekocht op Bol.com. "Normaal gezien moet je hier betalen met jetons met een logo erop", zegt organisator Kurt Goethals. "Maar omdat we er te weinig hadden, hebben we die aangevuld met jetons zonder logo. Dat moet enkele mensen zijn opgevallen. Op Bol.com kan je gelijkaardige munten kopen aan 7 eurocent per stuk. Bij ons is zo'n jeton 2 euro waard. Tijdens de tweede Duivels-match kregen we al wat valse stuks in de kassa, maar afgelopen donderdag is de bom dus ontploft. Iemand moet een handeltje gestart zijn." Wie voor de match van vanavond al jetons zonder logo kocht, kan die vóór de start van de match eenmalig inruilen aan de kassa. (JME)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN