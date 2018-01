Drang om gezond te eten hield Anna jaren in de ban: "Bergen fruit en groenten, maar ik woog amper 36 kilo" Lene Kemps

De Krant Van haar vijftiende tot haar twintigste was Anna (28) in de greep van orthorexia nervosa: een eetstoornis waarbij je zó gezond wil leven dat het ongezond wordt. "Mijn eetgewoontes moesten perfect zijn. Het was een verslaving", zegt de jonge vrouw, die intussen op eigen kracht hersteld is.

De jongste acht jaar ben ik erg tevreden met mijn voedingspatroon. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik de klik gemaakt heb. Ik heb ingezien dat het niet gezond was, hoe ik at. Ik weet nu veel beter wat gezonde voeding inhoudt. En een hele zak wortelen en twintig tomaten eten, hoort daar niet bij, besef ik nu. Ja, dat is wat ik soms at. Mijn leven stond in het teken van gezond eten en toen dacht ik dat ik goed bezig was."

"Evenwichtige voeding is altijd mijn passie geweest. Op mijn tiende besloot ik al om geen vlees meer te eten. Ik had er veel over gelezen en het leek me niet zo gezond en ethisch niet verantwoord. Mijn ouders zagen dat om mijn bestwil niet zitten. Ze vonden dat een kind vlees nodig had en we sloten een compromis: er zouden wel nog vis en kip op mijn bord komen. Langzaam aan evolueerde ik naar vegetarisch eten, zodat ook vis en kip uit mijn dieet verdwenen. Maar verder at ik normaal. Ik snoepte nog af en toe, nam al eens een koekje, zoals elk kind."

