Exclusief voor abonnees Dramatische dag voor Hyundai, Neuville vierde Rally van Portugal 01 juni 2019

De openingsdag van de WRC in Portugal werd een klein drama voor Hyundai. Het Koreaanse team dat van de constructeurstitel een prioriteit lijkt te maken, verloor Dani Sordo en Sébastien Loeb al zeer vroeg. Beiden kenden hetzelfde technische probleem te wijten aan een menselijke fout. "Er is een probleem met het benzinesysteem en we hebben een fout gemaakt, dat mag niet meer gebeuren in de toekomst. We hebben Thierry (Neuville) nog in de wedstrijd en zullen hem alle steun geven die nodig is", was de uitleg van teammanager Andrea Adamo. Gelukkig was er inderdaad Neuville, die voorzichtig startte, maar vooral in de namiddag weer indruk maakte met twee snelste tijden in vier proeven. Neuville is vierde, op 1,4 seconde van het podium. Vooraan leidt Toyota de debatten met een 1-2-3. Tänak voert de leiding aan, voor Jari-Matti Latvala en Kris Meeke. Sébastien Ogier is vijfde. Vandaag staat er in het noorden van Portugal 160,7 kilometer tegen de chrono op het menu. Zondag eindigt de rally met nog goed 50 kilometer tegen de chrono. (JCA)

