Drama op de zwanenvijver: mannetje verdrinkt liefdesgezel 09 maart 2020

00u00 0

Drama op de gemeentelijke vijver in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart. Na twee jaar eenzaamheid kreeg een mannetjeszwaan (links op de foto) er twee weken geleden gezelschap van een vrouwtje uit Brugge. Maar de vijver bleek te klein voor beide zwanen, want gisterochtend doodde het mannetje zijn partner bij een gevecht. "Volgens getuigen heeft het mannetje het vrouwtje verdronken", zegt schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld). "Het is zeer spijtig dat het zo is gelopen. De natuur kan hard zijn. Nochtans hadden we opgevangen dat de twee al in de weer waren met takjes en twijgjes voor een nest, maar dat heeft dus niet mogen zijn." De gemeente Hoeilaart had voor het koppel ook een wedstrijd opgezet om namen te kiezen. De twee waren net Petoetje en Petatje gedoopt, naar de bekende Nero-figuren. (JCV)

