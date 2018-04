Drake heeft een nieuw lief 20 april 2018

Dit is ze, de nieuwe vlam van Drake. De rapper viel als een blok voor de Britse zangeres en componiste Raye. De tortelduifjes - Drake is met zijn dertig lentes exact tien jaar ouder - werden onlangs samen gespot tijdens een uitje in Londen. Volgens insiders zouden ze al enkele weken stiekem aan het daten zijn.

