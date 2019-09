Exclusief voor abonnees Dragons tegen Oekraïne EK Voileybal 20 september 2019

Polen is groepsleider in de poule waaruit de tegenstanders van Servië en de Red Dragons komen voor de 1/8ste finales. De wereldkampioen, met onze landgenoot Vital Heynen als bondscoach, had zich gisteravond kunnen laten verliezen tegen Oekraïne, waardoor het dinsdag tot een kwartfinale tegen de Red Dragons in het Antwerpse Sportpaleis kon komen, en Heynen zo Rusland zou ontlopen in de halve finale. Polen won gisteravond met 3-0 van Oekraïne, dat met Semeniuk (2m10) in de basis - de nieuwe middenman van Maaseik - de tegenstander is van de Belgen morgenavond in het Sportpaleis. Bij kwalificatie volgt een logische kwartfinale tegen opnieuw Servië, het zwarte beest voor de Red Dragons. (BrV)

