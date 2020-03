Exclusief voor abonnees Draaide man gaskranen open om wraak te nemen op ex? 14 maart 2020

00u00 0

In een zaak rond een vreemd huurgeschil in Wenduine heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen een man voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht om in een woning gaskranen te hebben opengedraaid om wraak te nemen op zijn ex-vriendin.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis