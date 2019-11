Exclusief voor abonnees Draagbare oplader 16 november 2019

Thuis 's ochtends je oplader vergeten? Zodra een collectie als die van Pauline Van Dongen in massaproductie gaat, hoeft dat niet langer een probleem te zijn. Wearable technology, noemt de Nederlandse ontwerpster haar gecreëerde jurken, T-shirts en zelfs windjacks. Draagbare technologie. Letterlijk: in de ontwerpen zitten zowaar kleine, flexibele zonnepanelen verweven, die even comfortabel zitten als gewone stoflappen, maar die wel je smartphone in een uurtje of twee opladen, langs een onzichtbaar kabeltje dat in de voeringen van de kledij verwerkt zit. Op voorwaarde dat je in de zon loopt, welteverstaan.

