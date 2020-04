Exclusief voor abonnees Draag eens een Marc- of Maggie-masker 18 april 2020

00u00 0

Als dát geen veilig gevoel geeft: binnenkort kan je een Maggie De Block- of Marc Van Ranst-masker dragen. Die zijn bedacht door het Antwerpse horecaconcept Plein Publiek. "We hebben 250 exemplaren van elk besteld", klinkt het. "En als het een succes is, laten we er natuurlijk meer maken." De mondmaskers kosten 5 euro, maar wie wil, mag ook meer geven - de opbrengst gaat naar een goed doel. "We steunen Street Nurses, een organisatie in Brussel die zich inzet voor daklozen." Bestellen kan via info@pleinpubliek.be.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen