Dr. Oetker koopt helft van cavaproducent Freixenet 17 maart 2018

Voedingsgigant Dr. Oetker heeft via drankdivisie Henkell de hand gelegd op het Catalaanse cavamerk Freixenet. Het bedrijf legt 220 miljoen euro op tafel voor een belang van 50,7%. De Duitsers lonkten al een tijdje naar het merk. Maar door de onzekere politieke toestand in Catalonië en een overlijden binnen één van de stichtende families, raakte het verkoopproces op de lange baan. Volgens Spaanse media is de deal nu rond. Helemaal vrij spel krijgt Dr. Oetker niet bij Freixenet. Voorzitter José Ferrer wil immers aan boord blijven en heeft met een belang van 42% nog een belangrijke stem. De cava's van Freixenet, dat in 1861 werd opgericht, worden in meer dan 100 landen verkocht. De producent heeft wijngaarden in Catalonië, Frankrijk, Argentinië, Australië en Mexico.

