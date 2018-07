DOVO rukt uit voor... spel van jeugdbeweging 19 juli 2018

DOVO is gisterochtend uitgerukt voor een verdacht pakket in Kessel-Lo bij Leuven. Daar lag een militair ogend pakje in de struiken verstopt, waarop de politie meteen de omgeving afsloot en de ontmijningsdienst optrommelde. Na een scan van het voorwerp werd het voorzichtig geopend en bleken er enkel foto's in te zitten. Waarschijnlijk maakte het pakket deel uit van een spel van een jeudbeweging. De Leuvense politie is 'not amused': "Zo'n spel wekt de schijn van een echt springtuig en brengt heel wat veiligheidsdiensten nodeloos op de been."