DOVO blaast verdacht pluchen varken op in Elsene 08 augustus 2019

De ontmijningsdienst van het leger heeft gisternamiddag in Elsene een bijzonder verdacht pakket onschadelijk gemaakt. Het ging om een pluchen varken met elektrische draden rond de hals. Het beestje had de argwaan gewekt van buurtbewoners. "Ook een wijkagent had het opgemerkt en had zijn overste verwittigd", zegt commissaris William Mariel van de Brusselse politie. "Het varken was geen verloren knuffel van een kind, het zag er zeker uit als een mogelijke bom. Wij laten natuurlijk de ontmijningsdienst niet zomaar opdraven." De politie sloot de straat af voor het verkeer en er werd een veiligheidszone ingesteld. Rond 17 uur bleek dat het varken onschadelijk was. (JCV)