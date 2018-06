Dove kat Achilles voorspelt WK-wedstrijden Na Octopus Paul... 14 juni 2018

Misschien wel dé teleurstelling van het afgelopen WK: de 'dierenhelderziende', een schildpad genaamd Big Head. Die zag Brazilië wereldkampioen worden - viel dat even tegen. En dat vier jaar na de onberispelijke Octopus Paul, die zijn acht WK-matchen stuk voor stuk juist voorspelde. Soit. Paul is dood, Big Head kent er geen jota van, dus snakt de wereld naar een opvolger. Maak kennis met Achilles, een dove kat die overdag muizen vangt in de Hermitage. Achilles maakt deel uit van een klein kattenleger dat 's nachts losgelaten wordt om het museum ongediertevrij te maken. Zijn persoonlijke dierenarts Anna Kasatkina: "Omdat hij doof is, ziet hij met zijn hart." (NVK)

