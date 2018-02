Double bagel voor sterke Bonaventure 21 februari 2018

Kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 154) liet er op het WTA-toernooi van Boedapest in de eerste ronde geen gras over groeien. Ze stuurde Sara Sorribes-Tormo (WTA 108) gameloos huiswaarts: 6-0, 6-0. In de tweede ronde treft Bonaventure de als achtste geplaatste Kroatische Donna Vekic (WTA 53). Eerder plaatste Alison Van Uytvanck (WTA 80) zich in Hongarije reeds voor de tweede ronde. Zij speelt vandaag tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39). Ook Kirsten Flipkens (WTA 67) komt in actie tegen een Roemeense. Zij werkt de eerste ronde af tegen Monica Niculescu (WTA 75)

