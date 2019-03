Douaniers grijpen terug naar de stempel 01 maart 2019

'Douane-on-web', het elektronische douanesysteem dat gebruikt wordt om onder meer in de Antwerpse haven zendingen aan te melden, sputtert. De software voor de automatische in- en uitklaring van dagelijks zo'n 80.000 zendingen hapert de jongste weken zo vaak dat de douaniers er opnieuw hun ouwe getrouwe stempels hebben bijgehaald. Dit jaar werden al 19 dagen met vertragingen of zelfs een volledige uitval van het computersysteem geteld. Dat alles zorgt voor administratieve vertragingen in onder meer de diamantsector. Douane en Accijnzen zegt met de hoogste prioriteit aan een oplossing te werken.