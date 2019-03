Douanebaas roept bedrijven op tot 'brexitpauze' 09 maart 2019

Drie weken voor de geplande datum van de brexit doet de topman van de douane, Kristian Vanderwaeren, een oproep aan alle bedrijven om na 29 maart tijdelijk zo weinig mogelijk te vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven de kranten 'De Tijd' en 'L'Echo'. "De grote industrie heeft zich al voorbereid en voor maanden stocks opgeslagen in het VK", zegt Vanderwaeren. "Wie zijn wij als douane om de bedrijfswereld instructies te geven? Maar we vragen de kmo's en alle andere partijen toch te wachten. Doe de nodige uitvoer naar uw klanten al voor 29 maart." De administrateur-generaal van de douane ziet mogelijke problemen opduiken in de haven van Zeebrugge. "Daar zegt de industrie ons dat 10% van de vrachtwagens zonder de nodige aangiftes zal aankomen." (GVV)

