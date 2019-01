Douane onderschept meer namaakspeelgoed 30 januari 2019

De douane heeft vorig jaar ruim 755.000 namaakproducten geconfisceerd. Het vaakst werden sigaretten onderschept: meer dan 227.000 pakjes, tegenover 94.000 in 2017. Maar ook speelgoed en games worden massaal geïmiteerd, goed voor ruim 104.000 stuks. Ter vergelijking: in 2015 nam de douane amper 5.700 speelgoeditems in beslag. Vooral populair in namaakkringen: Rubiks-kubussen (18.360), Beyblades (13.230), Lego-dozen (5.010), hoverboards (3.900), Nintendo-joysticks en PlayStation (3.860) en laserzwaarden van Star Wars (2.500).