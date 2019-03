Douane onderschept 5,3 miljoen euro 01 maart 2019

De douane heeft vorig jaar in ons land 5.296.236 euro cash geld onderschept dat niet was aangegeven. Een groot deel daarvan werd gevonden op luchthavens. Ook gisteren was er op Brussels Airport een controle gericht op geld. Wie naar een bestemming buiten de EU vliegt, mag niet meer dan 10.000 euro cash op zak hebben zonder dat te melden. De douane zette een speciale cash-hond in, die geleerd heeft om geld te ruiken. Bij de controle van gisteren kon die niemand betrappen. In heel februari werd op Zaventem al 172.000 euro aan niet of verkeerd aangegeven geld gevonden. Wie tegen de lamp loopt, krijgt een boete en riskeert vervolging. (MAC)