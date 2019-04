Exclusief voor abonnees Douane neemt 10 miljoen illegale sigaretten in beslag 18 april 2019

De douane kent een goede week. De Administratie Opsporing Douane en Accijnzen - Inspectie Genk heeft maandag en dinsdag bij huiszoekingen in vier loodsen in Sint-Truiden, Willebroek en Vorselaar in totaal 10 miljoen illegale sigaretten van het merk Richmond in beslag genomen, goed voor 3,2 miljoen euro aan ontdoken rechten. Er werden ook een productielijn, sigarettenfilters en verpakkingsmaterialen gevonden. Het onderzoek naar wie de illegale sigaretten produceerde, loopt nog. Zaterdag al vond de douane bij een controleactie op de E40 in een Moldavisch en een Roemeens voertuig in totaal 250 liter illegale zelfgestookte drank, 3.490 sigaretten met Roemeense tabaksbandjes en ongeveer 300 kilo niet-gekoeld vlees. De overtreders, die op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk, betaalden 4.241 euro aan ontdoken accijnzen en 514 euro vernietigingskosten. (SPK)

