Douane-actie zorgt voor uur vertraging op Zaventem 14 juni 2018

De stiptheidsacties van de douaniers op Brussels Airport hebben gisterochtend voor vertragingen van gemiddeld een uur gezorgd. Enkel aankomende passagiers werden getroffen. Hun bagage werd tussen 8 en 11.15 uur extra grondig gecontroleerd. Aanleiding zijn de onderhandelingen met minister Steven Vandeput (N-VA) over het nieuwe statuut voor federale ambtenaren, die stroef lopen. "We willen de minister hiermee het signaal geven dat hij op een volwaardige manier met ons moet praten. Dat is momenteel helemaal niet het geval. We worden zelfs belachelijk gemaakt", zegt Marc Nijs van ACV Openbare Diensten. Tijdens de actie werden tal van verboden spullen aangetroffen, waaronder 70 kilogram vlees dat ons land niet binnen mocht, boksbeugels en messen. "Dat toont aan dat er altijd grondiger gecontroleerd zou moeten worden, maar daar hebben we de mensen noch de middelen voor." (RDK)

