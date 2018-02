Dottenijs Sp. A-Deerlijk Sp.3-0 12 februari 2018

Dottenijs kreeg verspreid over de wedstrijd de betere mogelijkheden. Na een fout op Vanleynseele ging de bal op de stip. Sourdeau zette de elfmeter om. Kort voor rust mocht Lecoustre na een diepe bal alleen op doel af en stond het 2-0. Deerlijk dreigde vooral op stilstaande fases, maar thuisgoalie Dutoit was telkens attent. Garrevoet trapte aan de overzijde over. Diep in de tweede helft duwde Vanleynseele een voorzet voorbij doelman Rogiers voor de 3-0.

